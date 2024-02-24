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Глава МЗС Німеччини прибула з неоголошеним візитом до Одеси

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МЗС Німеччини прибула з неоголошеним візитом до Одеси
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок разом із очільником українського МЗС Дмитром Кулебою прибули із візитом до Одеси
фото: DW

Бербок прибула в Одесу разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою

Сьогодні, 24 лютого, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну приїхала з неоголошеним візитом до Одеси. Про це повідомляє DPA.

Бербок прибула в Одесу разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Під час спілкування із журналістами Кулеба підкреслив, що «всі рішення, необхідні для перемоги України, будуть ухвалені», і що Німеччина «відіграватиме тут головну роль».

«Путін 731 день, два роки, хотів зламати народ України. Українці ніколи не були більш згуртованими, ми, як європейці, ніколи не були більш згуртованими», – додав глава українського МЗС.

Бербок зазначила, що Німеччина робить для підтримки України все «з усвідомленням, що це могло б статись із нами». 

Бербок і Кулеба відвідали порт Одеси та Спасо-Преображенський собор, які зазнали руйнувань після російських обстрілів.

Бербок та Кулеба відвідали Спасо-Преображенський собор, який був пошкоджений ударом з боку російської армії
Бербок та Кулеба відвідали Спасо-Преображенський собор, який був пошкоджений ударом з боку російської армії
фото: DW

Зазначається, що це вже шостий візит Бербок до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомлялося, сьогодні, 24 лютого, до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Її візит відбувається на тлі других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок спростувала заяви про те, що західні країни перешкоджають переговорам України з РФ. Бербок у колонці для Bild зазначила, що Захід уже два роки «невпинно працює» над миром в Україні, а «той, хто говорить, що постачання зброї продовжує війну, грає на руку» президенту Росії Володимиру Путіну.

Теги: Німеччина путін українці Анналена Бербок Одеса росія війна

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