Атака на Харків: з’явилися фото наслідків

Десяток гаражів та чотири автомобілі зазнали пошкоджень, зокрема деякі згоріли вщент

У ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста. Про це «Суспільному» розповів керівник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Повідомляється, що десяток гаражів та чотири автомобілі зазнали пошкоджень, зокрема деякі згоріли вщент. Окрім того, вибухова хвиля вибила вікна у більше десяти квартирах у найближчих багатоповерхових будинках.

«Немає версій, чому саме тут є влучання. Це – спальний район. Фахівці зберуть частини російського безпілотника і відправлять їх на експертизу», − додав очільник прокуратури.

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Чубенко зазначив, що наразі немає інформації про постраждалих людей.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 2 березня в селищі Великий Бурлук на Харківщині у власному будинку через атаку російських військових ударними безпілотниками загинув 76-річний чоловік.

Нагадаємо, у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу застосування російськими окупантами дронів-камікадзе.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «приліт» у місті через ворожу атаку із застосуванням ударних дронів. Міський голова додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов розповів, у місті є загоряння двох авто внаслідок ворожої атаки дронів.