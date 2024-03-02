Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Харків: з’явилися фото наслідків

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків

Десяток гаражів та чотири автомобілі зазнали пошкоджень, зокрема деякі згоріли вщент

У ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста. Про це «Суспільному» розповів керівник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Повідомляється, що десяток гаражів та чотири автомобілі зазнали пошкоджень, зокрема деякі згоріли вщент. Окрім того, вибухова хвиля вибила вікна у більше десяти квартирах у найближчих багатоповерхових будинках.

«Немає версій, чому саме тут є влучання. Це – спальний район. Фахівці зберуть частини російського безпілотника і відправлять їх на експертизу», − додав очільник прокуратури.

Чубенко зазначив, що наразі немає інформації про постраждалих людей.

Атака на Харків: з’явилися фото наслідків фото 1
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків фото 2
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків фото 3
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків фото 4

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 2 березня в селищі Великий Бурлук на Харківщині у власному будинку через атаку російських військових ударними безпілотниками загинув 76-річний чоловік. 

Нагадаємо, у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу застосування російськими окупантами дронів-камікадзе. 

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «приліт» у місті через ворожу атаку із застосуванням ударних дронів. Міський голова додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов розповів, у місті є загоряння двох авто внаслідок ворожої атаки дронів.

Теги: вибух шахед ворог Ігор Терехов Олег Синєгубов Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найближчим часом бої на Авдіївському напрямку можуть поситися
Бої за Куп'янський та Авдіївський напрямки: огляд ситуації на фронті
28 лютого, 15:03
Через два роки після початку вторгнення в Україну, країни Балтії починають думати, як будуть відбивати гіпотетичне вторгнення російських військ
«Вісь зла» – нова реальність або як Захід дав час Росії підготуватися
29 лютого, 19:20
Зура Циклаурі та Гоча Жванія воювали у складі «Грузинського легіону» в Україні з 2014 року
У боях за Україну загинули два добровольці з Грузії
2 лютого, 22:50
Уночі ворог атакував Україну «Шахедами» і ракетами. ЗСУ розповіли про збиті цілі
Уночі ворог атакував Україну «Шахедами» і ракетами. ЗСУ розповіли про збиті цілі
3 лютого, 07:55
Окупанти обстріляли центр Херсона, є жертви
Масована атака «Шахедів» на Криворіжжя та удар по центру Херсона: ситуація в регіонах
3 лютого, 15:38
Внаслідок обстрілу с. Василівка Куп’янського району пошкоджено підстанцію та приватний будинок
У Вовчанську пошкоджено будівлі адміністрації, загиблі на Донеччині: ситуація в регіонах
5 лютого, 09:36
У Пермському краї РФ спалахнула масштабна пожежа через вибух на газопроводі (відео)
У Пермському краї РФ спалахнула масштабна пожежа через вибух на газопроводі (відео)
8 лютого, 20:55
Боєприпас із хімічною речовиною
Генштаб повідомив, скільки хімічних атак застосувала Росія з початку широкомасштабної війни
9 лютого, 15:31
На Донеччині через обстріл пошкоджено 17  житлових будинків, будинок культури, будівля ліцею, адмінбудівля заводу, п'ять цивільних автомобілі, будівля спорткомплексу
Ракети на Полтавщині з Білгородщини, на Донеччині пошкоджено завод: ситуація в регіонах
21 лютого, 09:47

Події в Україні

ЗСУ укріпилися біля Часового Яру на Авдіївському напрямку: аналіз ISW
ЗСУ укріпилися біля Часового Яру на Авдіївському напрямку: аналіз ISW
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
На Харківщині через ворожу атаку загинув чоловік
На Харківщині через ворожу атаку загинув чоловік
Третя штурмова бригада розповіла про ситуацію в районі Авдіївки
Третя штурмова бригада розповіла про ситуацію в районі Авдіївки
Україна модернізувала морські дрони Sea Baby: що змінилося
Україна модернізувала морські дрони Sea Baby: що змінилося
У Харкові прогриміли вибухи: спалахнула пожежа
У Харкові прогриміли вибухи: спалахнула пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео)
33K
Прощання з Навальним. У Москві величезні черги (відео)
11K
Одна з країн ЄС будує новий великий центр для українських біженців
11K
Усім, хто отримав інвалідність з 2022 року, доведеться пройти переогляд – нардеп
7713
«Помер і помер. Це вже буденність». Що буряти думають про ліквідованих окупантів
6169
Померла відома співачка, яка заповіла свою останню пісню маленькому синові

Новини

Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 2 березня
Сьогодні, 06:10
Всесвітній день психічного здоров'я підлітків. Які свята відзначаємо 2 березня
Сьогодні, 00:00
Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
Вчора, 16:44
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
Вчора, 12:17
Синоптики дали прогноз на перший день весни
Вчора, 05:50
Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua