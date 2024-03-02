Ситуація в регіонах: нічний терор Одеси, атака «Шахедів» на Харків

Станом на ранок відомо про двох загиблих внаслідок нічного удару по Одесі

Ситуація в регіонах станом на 9:00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – 18 обстрілів (76 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони із мінометів. Також ворог застосував безпілотники (скидання боєприпасів) та FPV-дрони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження іншої цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 34 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. Учора протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. Запорізька: минулої доби ворог завдав 306 ударів по шести населених пунктах області. Росіяни гатили з авіації по Новоданилівці, Роботиному та Малій Токмачці, атакували 79 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Новоданилівку, Левадне, Роботине й Малу Токмачку, а також здійснили шість РСЗВ-обстрілів Роботиного та Новоданилівки. 218 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки й Левадного. Надійшло 26 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

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Дніпропетровщина

Ворожі війська тричі протягом вчорашнього дня атакували дронами-камікадзе Нікопольщину. Усі БпЛА скерували на районний центр. Наслідки уточнюються. Пообіді захисники збили над Криворіжжям крилату ракету. Було і влучання. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Вночі гучно було в кількох районах Дніпропетровщини. В області працювала ППО: знищено три повітряні цілі. На Криворіжжі приземлили дві ракети. У Новомосковському районі – безпілотник. Нікопольщину окупанти обстрілювали з артилерії. Люди неушкоджені.

Харківщина

Уночі окупанти завдали ударів «Шахедами» по м. Харків. Внаслідок обстрілу частково пошкодженні скління вікон та балконів п’яти багатоповерхівок, п’ять гаражів, 17 автомобілів, горіли три автомобілі на площі 15 м кв. Постраждалих та загиблих не виявлено, три людини звернулися із гострою реакцією на стрес. Артилерійських та мінометних ударів ворога також зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Охримівка, Вільхуватка, Хатне, Тополі, Козача Лопань, Синьківка, Іванівка, Дворічна, Петропавлівка, Піщане. Авіаударів зазнали: Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка, Садове. Сьогодні зранку окупанти вдарили по Липцях Харківського району. Внаслідок обстрілу знищені авто, пошкоджені приватні домоволодіння. Без постраждалих. У с. Великий Бурлук Купʼянського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 80 м. кв. З-під завалів вилучено тіло 76-річного чоловіка. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля інфраструктури телекомунікацій. У м. Куп’янськ внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждалих та загиблих не виявлено. У м. Вовчанськ під час обстрілу отримав поранення 68-річний чоловік. Учора між м. Барвінкове та с. Архангелівка дорогою додому внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою отримав пораненя 70-річний чоловік, госпіталізований до лікарні.

Луганщина

Наступи на Білогорівку продовжуються. Противник намагається йти уперед, маючи підтримку авіації. Українські бійці тримають там оборону. Під щоденними обстрілами перебувають прифронтові села. Учора – Макіївка та Невське. За добу противник здійснив 137 обстрілів (524 снаряди).

Донеччина

Під вогнем росіян – 11 населених пунктів: Костянтинівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, смт Очеретине, смт Щербинівка, с. Новоукраїнка, с. Катеринівка, с. Предтечине, с. Соловйове, с. Берестки. Пошкоджено 28 житлових будинків (з них шість – багатоквартирних), будівлю поліції та СБУ, лікарню, два дитсадки, будівлю хлібозаводу, цивільний автомобіль, Будинок культури, автобус, будівлю ферми. На Донеччині за добу: троє поранених.

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Миколаївщина

Учора артилерійські обстріли фіксувалися по береговій лінії та сьогодні – по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Увечері 1 березня ворог завдав ракетного удару по с. Котляреве Шевченківської громади, внаслідок чого виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства. Займання було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Також ударною хвилею пошкоджено розташовані поряд житлові будинки. Постраждалих немає. Крім того, вчора під ворожим артилерійським обстрілом був населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Одещина

Ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку. Один підʼїзд зруйнований вщент. Станом на ранок відомо про двох загиблих. Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина. Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них – 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє – у стані середньої тяжкості. Трьом людям, зокрема трирічній дитині, медична допомога надана на місці. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть перебувати люди.

Херсонщина

Минулої доби противник обстрілював Берислав, Республіканець, Милове, Львове, Бургунку, Томарине, Зміївку, Олександрівку, Дніпровське, Янтарне, Понятівку, Токарівку, Іванівку, Берегове, Червоний маяк, Новоберислав, Станіслав, Антонівку, Придніпровське, Інженерне, Тягинку, Шляхове, Качкарівку та місто Херсон. Росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені багатоповерхівка та 11 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області пошкоджені стільникова вежа, гаражне приміщення та автівка. Також зафіксовані влучання на територію ферми та заводу. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Триває 738-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.