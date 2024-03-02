Зеленський звернувся до світу після нічної атаки РФ

Ворожий дрон зруйнував 18 квартир в Одесі

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічні удари Росії по Україні, унаслідок яких загинули дві людини. Своє звернення глава держави опублікував у соцмережах.

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«Росія продовжує воювати із цивільними людьми. Нічна атака «шахедів»: Харків, Одеса, міста Сумщини. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир», – зазначив президент.

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За його словами, наразі відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Зеленський висловив співчуття родинам і близьким загиблих.

Пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. Усі служби працюють на місці, дюдям надається вся необхідна допомога.

«Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя», – наголосив український лідер.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Унаслідок цього загинули дві людини. Ще восьмеро – поранені, серед них є дитина.

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.