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Змушував військових будувати будинок для тещі: на Одещині посадовець піде під суд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Змушував військових будувати будинок для тещі: на Одещині посадовець піде під суд
Посадовець військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати маєток для його тещі під Одесою
фото: пресслужба ДБР

Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим

Правоохоронці завершили розслідування щодо заступника командира батальйону одної з військових частин Одещини, який змушував своїх підлеглих будувати будинок для тещі. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. 

Змушував військових будувати будинок для тещі: на Одещині посадовець піде під суд фото 1

Як повідомляється, у серпні 2022 року посадовець військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати маєток для його тещі під Одесою.

Змушував військових будувати будинок для тещі: на Одещині посадовець піде під суд фото 2

«Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму майже 2 млн грн», – заявили в ДБР.
Обвинувальний акт направлено до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині експрацівники ТЦК відповідатимуть у суді за катування військовозобов’язаних

Теги: Одеса військові суд ДБР

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