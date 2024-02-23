Змушував військових будувати будинок для тещі: на Одещині посадовець піде під суд

Посадовець військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати маєток для його тещі під Одесою

Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим

Правоохоронці завершили розслідування щодо заступника командира батальйону одної з військових частин Одещини, який змушував своїх підлеглих будувати будинок для тещі. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Як повідомляється, у серпні 2022 року посадовець військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати маєток для його тещі під Одесою.

«Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму майже 2 млн грн», – заявили в ДБР.

Обвинувальний акт направлено до суду.

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