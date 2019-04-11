Неподалік парку Партизанської Слави горів гараж із вторсировиною (фото)



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Загорілося сміття на площі 10 кв. м з розповсюдженням на поруч розташовану цегляну споруду Фото: Інформатор

Пожежа сталася вночі

У ніч на четвер, 11 квітня, сталася пожежа на території приватної садиби на вулиці Славгородській 33/5 у Дарницькому районі столиці, неподалік парку Партизанської Слави.

Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:52.

На місце події негайно було направлено рятувальників 5 державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що горіло сміття на площі 10 кв. м з розповсюдженням на поруч розташовану цегляну споруду (гараж) «Прийом вторсировини». Про це повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

О 01:09 пожежу було локалізовано, а о 01:12 ліквідовано.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено сайдингову обшивку стіни, та покрівлю на площі 8 кв. м, закопчено стіни та стелю приміщення.

На місце пожежі виїжджало 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовуються.