  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Неподалік парку Партизанської Слави горів гараж із вторсировиною (фото)

    • Розсилка
    Загорілося&nbsp;сміття на площі 10 кв. м з розповсюдженням на поруч розташовану цегляну споруду - Неподалік парку Партизанської Слави горів гараж із вторсировиною (фото)
    Загорілося сміття на площі 10 кв. м з розповсюдженням на поруч розташовану цегляну споруду
    Фото: Інформатор

    Пожежа сталася вночі

    У ніч на четвер, 11 квітня, сталася пожежа на території приватної садиби на вулиці Славгородській 33/5 у Дарницькому районі столиці, неподалік парку Партизанської Слави.

    Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:52.

    На місце події негайно було направлено рятувальників 5 державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що горіло сміття на площі 10 кв. м з розповсюдженням на поруч розташовану цегляну споруду (гараж) «Прийом вторсировини». Про це повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

    О 01:09 пожежу було локалізовано, а о 01:12 ліквідовано.

    Читайте також

    Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено сайдингову обшивку стіни, та покрівлю на площі 8 кв. м, закопчено стіни та стелю приміщення.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Неподалік парку Партизанської Слави горів гараж із вторсировиною (фото)
    Неподалік парку Партизанської Слави горів гараж із вторсировиною (фото)
    Неподалік парку Партизанської Слави горів гараж із вторсировиною (фото)
    Неподалік парку Партизанської Слави горів гараж із вторсировиною (фото)
    Неподалік парку Партизанської Слави горів гараж із вторсировиною (фото)
    Неподалік парку Партизанської Слави горів гараж із вторсировиною (фото)
    Неподалік парку Партизанської Слави горів гараж із вторсировиною (фото)
    Неподалік парку Партизанської Слави горів гараж із вторсировиною (фото)

    На місце пожежі виїжджало 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовуються.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС сміття рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ