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    Вода в одеських бюветах відповідає нормам

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    Вода в одеських бюветах відповідає нормам

    Всі бюветні комплекси Одеси працюють у штатному режимі. Якість води в бюветах відповідає санітарним нормам питної води

    В Одесі постійно функціонують 15 бюветних комплексів. Аналіз якості артезіанської води в бюветах «до» і «після» очищення виконується державним підприємством «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (ДП УНДІ МТ).

    Згідно з угодою між комунальним підприємством «Сервісний центр» і ДП УНДІ МТ дослідження підземної і очищеної води проводяться 1 раз на місяць.

    У березні 2019 року було проведено санітарно-хімічні дослідження проб підземних вод і очищеної питної води з бюветних комплексів на території Одеси. За результатами проведених мікробіологічних досліджень очищена питна вода з бюветних комплексів відповідає гігієнічним вимогам питної води.

    Виконання зазначених робіт знаходиться на контролі першого заступника Одеського міського голови Анатолія Орловського.

    На території Одеси розташовано 15 бюветних комплексів з різним горизонтом свердловин - від 80 до 120 метрів. Всі бювети знаходяться на обслуговуванні комунального підприємства «Сервісний центр». Згідно з розрахунками КП «Сервісний центр», у середньому 45 тисяч одеситів щодня користуються послугами бюветних комплексів. Витрата води в одному бюветі становить 18-20 куб.м води на добу. Вода зі свердловин подається вільно і доступна кожному одеситу.
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