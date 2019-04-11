Вода в одеських бюветах відповідає нормам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі бюветні комплекси Одеси працюють у штатному режимі. Якість води в бюветах відповідає санітарним нормам питної води

В Одесі постійно функціонують 15 бюветних комплексів. Аналіз якості артезіанської води в бюветах «до» і «після» очищення виконується державним підприємством «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (ДП УНДІ МТ).

Згідно з угодою між комунальним підприємством «Сервісний центр» і ДП УНДІ МТ дослідження підземної і очищеної води проводяться 1 раз на місяць.

У березні 2019 року було проведено санітарно-хімічні дослідження проб підземних вод і очищеної питної води з бюветних комплексів на території Одеси. За результатами проведених мікробіологічних досліджень очищена питна вода з бюветних комплексів відповідає гігієнічним вимогам питної води.

Виконання зазначених робіт знаходиться на контролі першого заступника Одеського міського голови Анатолія Орловського.

На території Одеси розташовано 15 бюветних комплексів з різним горизонтом свердловин - від 80 до 120 метрів. Всі бювети знаходяться на обслуговуванні комунального підприємства «Сервісний центр». Згідно з розрахунками КП «Сервісний центр», у середньому 45 тисяч одеситів щодня користуються послугами бюветних комплексів. Витрата води в одному бюветі становить 18-20 куб.м води на добу. Вода зі свердловин подається вільно і доступна кожному одеситу.