Вода в одеських бюветах відповідає нормам
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Всі бюветні комплекси Одеси працюють у штатному режимі. Якість води в бюветах відповідає санітарним нормам питної води
В Одесі постійно функціонують 15 бюветних комплексів. Аналіз якості артезіанської води в бюветах «до» і «після» очищення виконується державним підприємством «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (ДП УНДІ МТ).
Згідно з угодою між комунальним підприємством «Сервісний центр» і ДП УНДІ МТ дослідження підземної і очищеної води проводяться 1 раз на місяць.
У березні 2019 року було проведено санітарно-хімічні дослідження проб підземних вод і очищеної питної води з бюветних комплексів на території Одеси. За результатами проведених мікробіологічних досліджень очищена питна вода з бюветних комплексів відповідає гігієнічним вимогам питної води.
Виконання зазначених робіт знаходиться на контролі першого заступника Одеського міського голови Анатолія Орловського.