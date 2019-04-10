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    В одеському парку Перемоги висадять четверту бузкову алею

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    В одеському парку Перемоги висадять четверту бузкову алею

    Благоустрій міста триває

    13 квітня в парку Перемоги волонтери соціальної платформи «Добра справа» висаджуватимуть четверту алею бузку. Про це творець платформи і автор проекту Анатолій Кавун повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    Цього разу волонтери висадять 300 кущів бузку недалеко від лунапарк біля ставка. Взяти участь може кожен, для цього потрібно купити у Анатолія Кавуна 5 саджанців бузку вартістю 225 грн і в суботу посадити їх.

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    «Допомога, як в посадці, так і в подальшому поливі нам надасть комунальне підприємство Міськзелентрест », - повідомив Кавун.

    Джерело: Пушкинская.net

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