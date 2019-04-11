Одеситам нагадують про необхідність підписати декларацію з лікарем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Понад 56 відсотків одеситів уже вибрали свого лікаря. З педіатрами укладено 94 відсотки декларацій. Правила підписання декларацій і надання медичної допомоги

В Одесі триває реалізація медичної реформи. Первинну медичну допомогу в Одесі надають 11 Центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), сім дитячих поліклінік і міська студентська поліклініка. Всі одеські медзаклади первинної ланки уклали договори з Національною службою здоров'я.

Понад 56% одеситів уже підписали декларації із сімейними лікарями і педіатрами. Особливо активно одесити підписують декларації про медичне обслуговування дітей: станом на 9 квітня 2019 року підписано понад 151 тисячу декларацій з педіатрами, що становить понад 94% всього дитячого населення.

У дитячій міській поліклініці №6 вже підписано 100% від запланованої кількості дитячого населення Київського району. При цьому в поліклініці є педіатри, які ще не набрали рекомендованої кількості пацієнтів, тому процес підписання декларацій триває. У дитячих поліклініках №4 та №7 підписано 98% і 97% декларацій від числа зареєстрованого дитячого населення відповідно.

З сімейними лікарями в ЦПМСД і студентській поліклініці декларації підписали близько 49% від зареєстрованого населення. Лідером за кількістю підписаних декларацій є ЦПМСД №5 у Суворовському районі - тут укладено понад 70% декларацій. Понад 50% декларацій від запланованої кількості підписано сімейними лікарями ЦПМСД №3, №4, №7, №28 і студентської поліклініки.

Міський департамент охорони здоров'я нагадує одеситам про необхідність вибрати свого лікаря і підписати декларацію для реалізації свого права на отримання гарантованого державою пакету первинної медичної допомоги.

Пакет безкоштовних послуг на первинному рівні включає консультації сімейного лікаря та обстеження: загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, вимірювання артеріального тиску, електрокардіограма, вимірювання ваги, зросту, окружності талії, швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити, тропонин, вагітність.

Медичну допомогу буде надано всім пацієнтам при зверненні до сімейного лікаря або педіатра.

Щоб отримати повний перелік послуг у сімейного лікаря або педіатра, гарантовано оплачений Національною службою здоров'я, необхідно вибрати свого лікаря і підписати з ним декларацію.

У разі невідкладного стану пацієнтам, які не обрали свого лікаря або знаходяться в Одесі у відпустці, відрядженні та ін., сімейний лікар або педіатр безкоштовно нададуть необхідну медичну допомогу. Це регламентується наказом Міністерства охорони здоров'я України №503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, і форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу».

Якщо пацієнту необхідний плановий огляд, електронний рецепт за програмою «Доступні ліки» або інші послуги з переліку первинної медичної допомоги, лікар може заключити декларацію з пацієнтом відразу на прийомі. Для цього необхідно взяти з собою паспорт, щоб підписати декларацію для дитини - свідоцтво про народження дитини та паспорт одного з батьків.

Якщо лікар уже набрав оптимальну кількість пацієнтів - 1800 для сімейного лікаря та 900 для педіатра, він може порадити пацієнтові укласти декларацію з іншим лікарем його ЦПМСД або поліклініки.

Кінцевого терміну підписання декларації немає. Декларацію з обраним сімейним лікарем або педіатром можна підписати під час планового візиту в будь-який час.

Однак передбачається, що надалі медзаклади первинної ланки будуть отримувати фінансування з державного бюджету відповідно до кількості підписаних декларацій. Тому, чим більше декларацій одесити укладуть з лікарями міських медзакладів, тим більшу суму ЦПМСД і дитячі поліклініки отримають з держбюджету і направлять на розвиток, поліпшення умов медичного обслуговування пацієнтів і зарплати медпрацівникам.

Екстрена медична допомога «103» продовжить приїжджати на виклики до всіх пацієнтів, яким необхідна медична допомога, незалежно від того, підписано декларацію з лікарем первинної ланки чи ні.