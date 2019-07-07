«Повернись додому» та «Блокпост пам'яті»: на одеському морвокзалі проходять виставки на честь українських моряків



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У рамках святкування Дня ВМС в Одесі в будівлі морвокзалу проходять дві виставки: «Повернись додому» - присвячена полоненим морякам і «Блокпост пам'яті» на честь загиблих воїнів морської піхоти

На виставці «Повернись додому» представлені 24 картини, які заочно подаровані кожному моряку, полоненому під час конфлікту в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Також Укрпошта представила новий конверт, присвячений полоненим морякам, який сьогодні ж буде доставлений в усі філії країни.

На виставці можна придбати конверт, листівку, підписати їх і відправити морякам в Лефортово. Зробити це можна до вівторка.

«Блокпост пам'яті» - це виставка, на якій представлені особисті речі загиблих військових у Дебальцево та Іловайську.

Також на Морвокзалі протягом дня представлені бойові кораблі, катери, судна забезпечення. Тут показують військову техніку і зразки озброєння.

Джерело: Пушкинская.net