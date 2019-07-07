У Росії істерика через першу поставку американської нафти до України



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Перша в історії України партія нафти з США розвантажується в Одеському порту

У Раді Федерації з безпеки Росії визнали, що Україна втрачає залежність від російських енергоресурсів

Член комітету Ради Федерації з безпеки Франц Клінцевич істерично відреагував на отримання Україною першої партії нафти з США.

Про це Клінцевич написав на своїй сторінці в Facebook.

Вчора повідомлялося, що в Україну надійшла перша в історії країни партія нафти з США. Зазначалося, що на перекачку 75 тисяч тонн нафти в берегові резервуари піде близько 36 годин. Після цього сировину направлять по нафтопроводу «Одеса - Кременчук» на Кременчуцький нафтопереробний завод.

Російський політик визнав, що Україна втрачає залежність від російських енергоресурсів.

Також Клінцевич зацікавився, скільки українська сторона заплатила за американську нафту.

Варто зазначити, що у квітні російська влада ввела заборону на постачання нафти і нафтопродуктів в Україну.

Це стало відповіддю на введені Києвом торгові санкції проти Росії. Заборона на поставки палива вступила в силу 1 червня.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що запроваджені Росією обмеження на поставки з 1 червня нафти й нафтопродуктів в Україну можуть стати серйозним викликом для нашої країни, тому бізнес повинен бути готовий диверсифікувати свої поставки.