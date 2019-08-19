Пожежа в Одесі: поліція затримала ще трьох людей



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Затримали управительку ще одного готелю і два електрики

У справі про пожежу в одеському готелі «Токіо Стар» затримали ще трьох осіб, у тому числі управительку ще одним готелем.

Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Відзначається, що правоохоронці почали масштабну операцію перевірок після пожежі, що забрала життя 9 людей.

Повідомляється, що протягом дня 18 серпня провели обшуки на всіх об'єктах, що належать власнику готелю Вадиму Чорному.

Йдеться, зокрема, про готелі «Зірка». Крім самого бізнесмена, затримано ще три людини. Затримана керуюча «Зіркою» Валентина Іванівна і двоє техніків, які займалися проведенням і дрібним ремонтом».

«У «Токіо» вилучили документи, гроші з сейфа на ресепшені, обшукали кімнати. Також обшукали апартаменти, що належать Вадиму Чорному», — зазначає видання.

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 серпня в Одесі в готелі «Токіо Стар» сталася пожежа. В результаті пожежі загинули дев'ять осіб, постраждало - 10, врятовано - сім, евакуйовані - 136.

За даними ДСНС, орієнтовно в готелі знаходилися 200 осіб.

Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію. 17 серпня власника отелю затримали.

Держбюро розслідувань почало розслідування за фактом недбалості працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, через яку сталася пожежа в готелі. У ДСНС заявили, що планували в липні перевірити «Токіо Стар», але їх представника не допустили до перевірки з-за зміни власником права власності готелі.