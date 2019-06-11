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    Подробиці пожежі в психлікарні в Одесі: будівля почала горіти з даху

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    <span>Ввечері 10 червня в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров&rsquo;я сталася пожежа</span> - Подробиці пожежі в психлікарні в Одесі: будівля почала горіти з даху
    Ввечері 10 червня в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я сталася пожежа

    Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 21 год. 44 хв. 10 червня

    Загорання в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, де внаслідок пожежі загинули шестеро людей, виникло на даху.

    Про це вранці 11 червня повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «10 червня о 21 год. 44 хв. у Суворовському районі м. Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9, виникло загорання даху одноповерхового корпусу комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» Одеської облради на площі 500 кв м», - говориться у повідомленні ДСНС.

    Зазначається, що пожежу ліквідовано о 23 год. 19 хв.

    Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб (з них 4 особи, померли не приходячи до тями) та 6 осіб з отруєння чадним газом госпіталізовано у важкому стані (з них 2 особи померло).

    Додатково о 04 год. 20 хв. 11 червня госпіталізовано ще одну особу у стабільному стані. Всього загинуло 6 осіб, госпіталізовано 5 осіб.

    До гасіння залучалося 57 чол. особового складу та 12 од. техніки ДСНС.

    Нагадаємо, за фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, внаслідок якої загинули шестеро людей, розпочаті кримінальні провадження.

    Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману терміново створити державну комісію з розслідування пожежі у психлікарні в Одесі.

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