Пожежа в «Токіо Стар»: головному інженеру повідомили про підозру



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У ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа, в якій загинули дев’ятеро людей

Підозра стосується порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки

Прокуратура Одеської області спільно з поліцією повідомили про підозру головному інженеру готелю «Токіо-Стар».

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Підозра стосується порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 КК України).

У відомстві заявили, що до 2009 року цей громадянин фактично відповідав за справність систем і підбір для роботи осіб, які повинні були ремонтувати сантехнічне та електричне обладнання і керував їх роботою.

Разом зі старшим адміністратором головний інженер фактично відповідав за дотримання пожежної безпеки в готелі.

Також за інформацією з перевірок органів ДСНС господарська діяльність закладу роками велася з істотними порушеннями пожежної безпеки, і в 2012 році через це роботу готелю було зупинено.

Протягом 2013-2018 років, щоб перешкодити перевіркам контролюючих органів і припинення незаконної діяльності готелю, власниками здійснено ряд угод з метою забезпечення діяльності цього закладу під виглядом нових суб'єктів господарювання.

У липні 2019 року в готелі не раз спрацьовувати автомати захисту електрообладнання, однак заходи для встановлення причин неполадок і їх усунення прийнято не було.

Минулого тижня старшого адміністратора готелю «Токіо-Стар» взяли під варту.

Як відомо, 20 серпня Київський райсуд Одеси обрав власнику готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному запобіжний захід - 60 діб слідчого ізолятора без права вийти під грошову заставу.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01.34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1А, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01.39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі перебувалоорієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – сім.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.