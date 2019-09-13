Старшого адміністратора готелю «Токіо-Стар» взяли під варту



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У ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа, в якій загинули дев’ятеро людей

До обов’язків старшого адміністратора входило вирішення у тому числі питань, пов’язаних із пожежною безпекою готелю

Старшого адміністратора готелю одеського «Токіо-Стар», яку підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 КК України), судом взято під варту без права на заставу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Раніше повідомлялося, що прокурори прокуратури Одещини спільно зі слідчими ГУНП в області повідомили про підозру старшому адміністратору одеського готелю «Токіо-Стар» у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дев’ятьох людей.

За даними розслідування, з 2009 року вказана особа працювала старшим адміністратором та, як фактичний керівник готелю, підпорядковувалась власникам приміщення, отримувала від них вказівки та звітувала про роботу закладу, передавала кошти від бізнесу.

«До функціональних обов’язків старшого адміністратора входило вирішення у тому числі питань, пов’язаних із пожежною безпекою закладу. З’ясовано, що діяльність готелю велася з грубим порушенням вимог пожежної безпеки», - заявили в прокуратурі.

Як відомо, 20 серпня Київський райсуд Одеси обрав власнику готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному запобіжний захід - 60 діб слідчого ізолятора без права вийти під грошову заставу.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01.34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1А, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01.39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі перебувалоорієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – сім.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.