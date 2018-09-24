Президент поспілкувався з медиком, який лікує активіста Михайлика
-
Розсилка
Порошенко відреагував на напад на активіста Олега Михайлика в Одесі
Президент України Петро Порошенко відреагував на напад на активіста Олега Михайлика в Одесі з-за того, що напади активістів в цьому місті в останні місяці почастішали. Порошенко зателефонував головному лікарю Міської клінічної лікарні №1 міста Одеса Євгену Григор'єву і поцікавився станом здоров'я Михайлика, передає прес-служба президента.
Повідомляється, що Порошенко подякував лікарям за проведену роботу і надану активісту допомогу.
Крім того, президент провів телефонні розмови з генеральним прокурором Юрієм Луценком і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. У частнсоти, вони поінформували його про хід розслідування. Як зазначається, розслідування зараз веде заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін. Під час розмови стало відомо,
Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.
Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.
Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».
Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.
22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.