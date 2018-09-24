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    Президент поспілкувався з медиком, який лікує активіста Михайлика

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    Петро&nbsp;Порошенко подякував лікарям за проведену роботу і надану активісту допомогу - Президент поспілкувався з медиком, який лікує активіста Михайлика
    Петро Порошенко подякував лікарям за проведену роботу і надану активісту допомогу

    Порошенко відреагував на напад на активіста Олега Михайлика в Одесі

    Президент України Петро Порошенко відреагував на напад на активіста Олега Михайлика в Одесі з-за того, що напади активістів в цьому місті в останні місяці почастішали. Порошенко зателефонував головному лікарю Міської клінічної лікарні №1 міста Одеса Євгену Григор'єву і поцікавився станом здоров'я Михайлика, передає прес-служба президента.

    Повідомляється, що Порошенко подякував лікарям за проведену роботу і надану активісту допомогу.

    Крім того, президент провів телефонні розмови з генеральним прокурором Юрієм Луценком і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. У частнсоти, вони поінформували його про хід розслідування. Як зазначається, розслідування зараз веде заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін. Під час розмови стало відомо, 

    Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.

    Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.

    Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей». 

    Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

    22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

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