Рашисти атакували Одещину (фото)

Ракети Х-59 були запущені з літаків стратегічної авіації

Сьогодні зранку, 4 червня російські війська завдали чергового ракетного удару по Одеській області. В результаті постраждали дві особи. Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у Facebook.

Як зазначається, ракети Х-59 були запущені з літаків стратегічної авіації. Вони влучили на територію сільськогосподарського підприємства і в складські приміщення.

«Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо, 2 постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, із назви обласного театру в Одесі приберуть слово «російський».