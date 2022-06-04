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    Новини

    Рашисти атакували Одещину (фото)

    Рашисти атакували Одещину (фото)
    фото: оперативне командування «Південь»/Facebook

    Ракети Х-59 були запущені з літаків стратегічної авіації

    Сьогодні зранку, 4 червня російські війська завдали чергового ракетного удару по Одеській області. В результаті постраждали дві особи. Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у Facebook.

    Як зазначається, ракети Х-59 були запущені з літаків стратегічної авіації. Вони влучили на територію сільськогосподарського підприємства і в складські приміщення.

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    Рашисти атакували Одещину (фото)
    Рашисти атакували Одещину (фото)
    Рашисти атакували Одещину (фото)
    Рашисти атакували Одещину (фото)
    Рашисти атакували Одещину (фото)
    Рашисти атакували Одещину (фото)
    Рашисти атакували Одещину (фото)
    Рашисти атакували Одещину (фото)
    Рашисти атакували Одещину (фото)
    Рашисти атакували Одещину (фото)
    Рашисти атакували Одещину (фото)
    Рашисти атакували Одещину (фото)

    «Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо, 2 постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, із назви обласного театру в Одесі приберуть слово «російський».

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    Теги: росія окупанти війна Одещина рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти атакували Одещину (фото)