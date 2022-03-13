Рашисти готуються висадити десант в Одесі – РНБО

Одесити обіцяють відправити вражих дітей вслід за російським кораблем

Окупанти мають намір висадити десант в Одесі та області. Однак українські військові чекають на них і дадуть потужну відсіч. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону UAразом.

Вони планували зробити це ще 3-4 дні тому, однак завадила штормова погода і вороги повернулися до Севастополя.

«Зараз є велике бажання почати десантування на території Одеси та Одеської області. Але їх там чекають, і легкої прогулянки у них там не буде. Ми розуміємо, що там відбувається. Ситуація там під контролем, там є кому їх зустрічати», – додав секретар Радбезу.

Нагадаємо, окупанти намагаються обійти Миколаїв і напасти на Одесу: дані британської розвідки.

Раніше приблизно 600 російських морпіхів відмовилися атакувати Одесу.

Як відомо, 10 березня кораблі російського флоту відійшли від Одеси назад у Кримю

Читайте також: