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    Рашисти готуються висадити десант в Одесі – РНБО

    Захисники міста готові зустріти незваних &laquo;гостей&raquo; - Рашисти готуються висадити десант в Одесі – РНБО
    Захисники міста готові зустріти незваних «гостей»
    фото: omr.gov.ua

    Одесити обіцяють відправити вражих дітей вслід за російським кораблем

    Окупанти мають намір висадити десант в Одесі та області. Однак українські військові чекають на них і дадуть потужну відсіч. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону UAразом.

    Вони планували зробити це ще 3-4 дні тому, однак завадила штормова погода і вороги повернулися до Севастополя.

    «Зараз є велике бажання почати десантування на території Одеси та Одеської області. Але їх там чекають, і легкої прогулянки у них там не буде. Ми розуміємо, що там відбувається. Ситуація там під контролем, там є кому їх зустрічати», – додав секретар Радбезу.

    Нагадаємо, окупанти намагаються обійти Миколаїв і напасти на Одесу: дані британської розвідки.

    Раніше приблизно 600 російських морпіхів відмовилися атакувати Одесу.

    Як відомо, 10 березня кораблі російського флоту відійшли від Одеси назад у Кримю

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    Теги: РНБО Одеса військові одесити Олексій Данілов
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    Рашисти готуються висадити десант в Одесі – РНБО