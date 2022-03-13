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    Битва за Київ. Військові звільнили від окупантів село під Бучею (відео)

    Рашисти майже знищили село&nbsp;Мощун Бучанського району&nbsp; - Битва за Київ. Військові звільнили від окупантів село під Бучею (відео)
    Рашисти майже знищили село Мощун Бучанського району 
    фото: скріншот із відео

    Українські захисники витіснили ворога з населеного пункту

    На гостомельському напрямку Київщини тривають інтенсивні бої. Активні бойові дії тут йдуть удень і вночі. Обстріли окупантами мирної інфраструктури не зупиняються ні на хвилину.

    Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, в селі Мощун Бучанського району наші захисники успішно знищують ворожі підрозділи та вже витіснили противника за межі населеного пункту.

    Відео: Військове телебачення України

    Нагадаємо, російські загарбники 7 березня застрелили мера селища Гостомель Київської області Юрія Прилипка. Чоловік загинув, роздаючи їжу та ліки. Після вбивства росіяни замінували тіло мера.

    13 березня українські військові завадили окупантам влаштувати неподалік Гостомеля понтонну переправу.

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    Теги: Росія окупанти війна Київщина військові #stoprussia
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    Битва за Київ. Військові звільнили від окупантів село під Бучею (відео)