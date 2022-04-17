Росіяни обстрілюють Одещину з окупованого Криму

РФ за вісім років окупації Криму притягла на півострів чимало зброї

Українська ППО успішно зупиняє російські ракети

Російські окупанти обстрілюють Одеську область з території тимчасово-окупованого Криму. Про це повідомляють Військово-Морські сили України.

«На жаль, російські «мироносці» і надалі намагаються підло обстрілювати Одещину з окупованого Севастополя та Криму, але Українська ППО зупиняє їх кровожерні плани», – йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, країна-окупант вже намагалась висадити свої диверсійні групи з моря, а також підходили на своїх кораблях до берегів Одещини, аби завдати ракетних ударів по мирному населенню. Однак завдяки українській артилерії, дві морські цілі було вражено, а решту «безаналогових плавзасобів» країни-терориста відігнали.

Раніше на Одещині слідчі провели масштабну спецоперацію з виявлення диверсантів.

15 квітня окупанти запустили ракету по Одещині, але вона не долетіла. В Одеській ОВА розуміють, що Росія буде мститися за успішну атаку по флагману її Чорноморського флоту – потопленому ракетному крейсеру «Москва». Адже це – не просто втрата корабля, а й емоційний та психологічний удар по так званому іміджу «другої армії світу». Втім, наші захисники готові відбивати ворожі атаки.

Нагадаємо, 8 квітня ворог знову завдав ракетного удару по Одещині.

Того ж дня Одеса зазнала ракетного удару з моря.



