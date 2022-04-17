Уряд хоче переносити підприємства до безпечних місць. Але є нюанс

Уряд ініціював релокацію підприємств, щоб їх не довелося перереєструвати на нових місцях

Мер Дніпра закликає уряд врахувати побажання місцевої влади при евакуації бізнесу

Мер Дніпра Борис Філатов у інтерв’ю «Главкому» розповів, яким чином підприємства перевозять із міста у більш безпечні регіони. За його словами, це питання опрацьовується на рівні уряду. Для бізнесу використовують не термін «евакуація», а «тимчасова релокація».

«Ми, як Асоціація міст України, рекомендували уряду, і він з нами погодився: якщо відбуватиметься релокація підприємств, їх не доведеться перереєструвати на нових місцях. Тобто продовжувати платити податки там, звідки переїхали, аби таким чином не послаблювати бюджети», – пояснив Філатов.

Раніше Борис Філатов розповів, що йому дуже не подобається надмірна інформаційна активність Олексія Арестовича. На думку Філатова, висловлювання радника керівника Офісу президента є шкідливими.

Нагадаємо, незважаючи на рекомендації мера Дніпра Бориса Філатова евакуюватися хоча б жінкам, дітям та пристарілим, городяни не поспішають залишати місто.

Філатов також уточнив, що немає права оголошувати евакуації з міста, адже це не в його компетенції. Він може лише рекомендувати залишити Дніпро, аби зменшити навантаження на місто у важкий період.

Також мер Дніпра Борис Філатов розповів, яку участь у житті міста під час війни беруть місцеві олігархи – Коломойський, Пінчук та Петровський.