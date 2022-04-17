  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Уряд хоче переносити підприємства до безпечних місць. Але є нюанс

    Уряд ініціював&nbsp;релокацію підприємств, щоб їх не довелося перереєструвати на нових місцях - Уряд хоче переносити підприємства до безпечних місць. Але є нюанс
    Уряд ініціював релокацію підприємств, щоб їх не довелося перереєструвати на нових місцях
    фото з відкритих джерел

    Мер Дніпра закликає уряд врахувати побажання місцевої влади при евакуації бізнесу

    Мер Дніпра Борис Філатов у інтерв’ю «Главкому» розповів, яким чином підприємства перевозять із міста у більш безпечні регіони. За його словами, це питання опрацьовується на рівні уряду. Для бізнесу використовують не термін «евакуація», а «тимчасова релокація».

    «Ми, як Асоціація міст України, рекомендували уряду, і він з нами погодився: якщо відбуватиметься релокація підприємств, їх не доведеться перереєструвати на нових місцях. Тобто продовжувати платити податки там, звідки переїхали, аби таким чином не послаблювати бюджети», – пояснив Філатов.

    Раніше Борис Філатов розповів, що йому дуже не подобається надмірна інформаційна активність Олексія Арестовича. На думку Філатова, висловлювання радника керівника Офісу президента є шкідливими.

    Нагадаємо, незважаючи на рекомендації мера Дніпра Бориса Філатова евакуюватися хоча б жінкам, дітям та пристарілим, городяни не поспішають залишати місто.

    Філатов також уточнив, що немає права оголошувати евакуації з міста, адже це не в його компетенції. Він може лише рекомендувати залишити Дніпро, аби зменшити навантаження на місто у важкий період.

    Також мер Дніпра Борис Філатов розповів, яку участь у житті міста під час війни беруть місцеві олігархи – Коломойський, Пінчук та Петровський.

    Читайте також: Борис Філатов: Коломойський зник, а Петровський втік на другий день війни

    Теги: росія окупанти податки Борис Філатов війна Дніпро олігархи мер Україна міст уряд місто окупація час евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уряд хоче переносити підприємства до безпечних місць. Але є нюанс