На ворожих розтяжках у Тростянці підірвалися вже п'ятеро дітей

У місті досі багато доріг, які ще не перевірили

Найчастіше окупанти мінували блокпости та місця, де була техніка

Російські військові, покидаючи захоплені міста, масово заміновують території. Як повідомив мер Тростянця Юрій Бова, через такі дії ворога у місті загинули вже п’ятеро дітей, пише «24 канал».

Учора, 16 квітня, на розтяжці підірвався місцевий мешканець, який вийшов до лісу погуляти з собакою. Собака вибіг за межі дороги й зачепив розтяжку. На щастя, чоловік вижив.

«Таких випадків дуже багато. У нас уже загинули від потрапляння на міни та різні розтяжки п’ятеро дітей. Є поранені також. Таких предметів ще досить багато», – зазначив Бова.

Він додав, що найчастіше окупанти мінували блокпости та місця, де була техніка.

У місті досі багато доріг, які не перевірили, причому фахівці працюють без вихідних.

Нагадаємо, напередодні рятувальники, які продовжують розміновувати Сумщину, закликали людей бути обережними. За піротехніки знайшли артилерійські снаряди, міни, гранати, протитанкові авіаційні бомби.

Також повідомлялося, що учора окупанти стріляли по Сумщині забороненими снарядами.

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