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    Ворог знову завдав ракетного удару по Одещині

    Марченко:&laquo;Сьогодні ворог наніс ракетний удар неподалік Одеси&raquo;&nbsp;&nbsp; - Ворог знову завдав ракетного удару по Одещині
    Марченко:«Сьогодні ворог наніс ракетний удар неподалік Одеси»  
    фото з відкритих джерел

    Внаслідок обстрілів постраждалих немає

    Російські окупанти сьогодні, 8 квітня, завдали ракетного удару неподалік Одеси. Про це повідомив керівник Одеської ОДА/ОВА Максим Марченко у Facebook.

    «Сьогодні ворог наніс ракетний удар неподалік Одеси. На щастя, постраждалих немає», – повідомив Марченко.

    У четвер вночі військові РФ завдали удару з берегового ракетного комплексу «Бастіон» по селищу Красносілка Одеської області. Є загиблі та поранені, пошкоджено об'єкти інфраструктури.

    Нагадаємо, влада Одеської області запроваджують посилену комендантську годину, яка почне діяти з 21:00 суботи 9 квітня і триватиме до 6:00 понеділка 11 квітня.

    Нагадаємо, в ніч на 8 квітня стався обстріл Одеської області, він був здійснений з території Криму. Російські окупанти випустили три керовані ракети.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Ворог знову завдав ракетного удару по Одещині