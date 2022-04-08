Ворог знову завдав ракетного удару по Одещині

Внаслідок обстрілів постраждалих немає

Російські окупанти сьогодні, 8 квітня, завдали ракетного удару неподалік Одеси. Про це повідомив керівник Одеської ОДА/ОВА Максим Марченко у Facebook.

«Сьогодні ворог наніс ракетний удар неподалік Одеси. На щастя, постраждалих немає», – повідомив Марченко.

У четвер вночі військові РФ завдали удару з берегового ракетного комплексу «Бастіон» по селищу Красносілка Одеської області. Є загиблі та поранені, пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, влада Одеської області запроваджують посилену комендантську годину, яка почне діяти з 21:00 суботи 9 квітня і триватиме до 6:00 понеділка 11 квітня.

Нагадаємо, в ніч на 8 квітня стався обстріл Одеської області, він був здійснений з території Криму. Російські окупанти випустили три керовані ракети.