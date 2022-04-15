Окупанти запустили ракету по Одещині, але вона не долетіла

Ворожий боєприпас розірвався в повітрі

Російські загарбники знову атакували Одещину. На щастя, ворожа ракета розірвалася у повітрі, тож постраждалих немає. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Він уточнив, що ракету, яка не досягла цілі, окупанти випустили зранку 15 квітня.

В Одеській ОВА розуміють, що Росія буде мститися за успішну атаку по флагману її Чорноморського флоту – потопленому ракетному крейсеру «Москва». Адже це – не просто втрата корабля, а й емоційний та психологічний удар по так званому іміджу «другої армії світу». Втім, наші захисники готові відбивати ворожі атаки.

«Ми продовжуємо будувати життя в області у воєнних реаліях. Важкі часи потребують нестандартних рішень. Кожен житель Одещини, який залишається тут й щодня сумлінно виконує свою роботу, наближає нашу перемогу», – наголосив Марченко й подякував за це громадянам.

Нагадаємо, 8 квітня ворог знову завдав ракетного удару по Одещині.

Того ж дня Одеса зазнала ракетного удару з моря.

Також на Одещині слідчі провели масштабну спецоперацію з виявлення диверсантів (фото).

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