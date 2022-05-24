Росіяни заочно арештували голову Одещини, він відповів анекдотом

Російське слідство заочно пред'явило Марченку звинувачення у застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни

Голова Одеської військової міськадміністрації Максим Марченко, проти якого суд Москви порушив справу та заочно його арештував, висміяв рішення путінського режиму.

Російське слідство заочно пред'явило Марченку – колишньому командиру батальйону «Айдар», потім 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України і нині голові Одеської ОВА – звинувачення у застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни (ч. 1 ст. 356 КК РФ). Про це сам Марченко написав у Telegram.

«Щодо Марченка судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту його затримання або екстрадиції на територію РФ», – йдеться у повідомленні.

Також, повідомили в Басманному суді, аналогічний запобіжний захід за аналогічним обвинуваченням був обраний щодо Сергія Баранова – командира 44-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України.

РФ стверджує, що обидва обвинувачені оголошені в міжнародний розшук.

Сам Марченко відреагував на повідомлення із РФ із властивим Одесі гумором. В офіційному Telegram-каналі він замістив анекдот.

«-Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят…

-передайте им, шо когда меня нет, они могут даже меня бить», - написав Марченко.

39-річний Максим Марченко – полковник Збройних сил України. У 2015-2017 роках був командиром 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». Очолює Одеську обласну військову адміністрацію з 1 березня 2022 року.