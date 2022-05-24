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    Події в Україні

    Обстріл нафтобази у Луцьку: командир полку авіації РФ отримав підозру

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ у Волинській області - Обстріл нафтобази у Луцьку: командир полку авіації РФ отримав підозру
    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ у Волинській області
    фото: t.me/pgo_gov_ua

    Влучання ракети в незахищений об'єкт цивільної інфраструктури завдало майнової шкоди на суму понад 136 млн грн.

    За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури командиру 23 винищувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони повітряно-космічних сил РФ Східного військового округу збройних сил РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    За даними слідства, 27 березня 2022 року на виконання наказу підозрюваного літак фронтової авіації збройних сил РФ зі штатним озброєнням вилетів з аеродрому тимчасового базування неподалік міста Барановичі у РБ та, не заходячи у повітряний простір України, здійснив пуск крилатої ракети в нафтобазу в м. Луцьку Волинської області.

    «Влучання ракети в незахищений об'єкт цивільної інфраструктури завдало майнової шкоди на суму понад 136 млн грн.», – зазначили в Офісі Генпрокурора.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ у Волинській області.

    Нагадаємо, у березні Волинь атакували крилатою ракетою, яка була випущена зі сторони Республіки Білорусь.

    Теги: нафта росія окупанти прокуратура війна обстріл Луцьк Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл нафтобази у Луцьку: командир полку авіації РФ отримав підозру