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Розвиток «зеленої» генерації дозволить підтримати енергосистему Одещини, – обленерго

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Розвиток «зеленої» генерації дозволить підтримати енергосистему Одещини, – обленерго
«Зелена» генерація зробить дуже вагомий внесок у енергозабезпечення Одещини
фото з відкритих джерел

Внаслідок обстрілів в енергосистемі виникають проблеми з обсягом виробництва електроенергії

Необхідно надати пріоритет розвитку «зеленій» генерації, оскільки в деякі періоди часу енергосистема Одеської області працює за рахунок відновлювальних джерел енергії. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.

«Наш ОСР (оператор системи розподілу – ред.) вже деякі періоди виживає за рахунок відновлювальних джерел енергії. Тобто, я маю на увазі наші вітропарки та нашу зелену енергетику, яка розташована на нашій території, в Одеській області», – сказав він.

Григор’єв зазначив, що зараз необхідно надати відновлювальній енергетиці пріоритет розвитку, оскільки розподілена генерація менш вразлива до ракетних атак.

Він підкреслив, що це дуже важливо, коли внаслідок обстрілів в енергосистемі виникають проблеми з обсягом виробництва електроенергії на великих електростанціях.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що завдяки «зеленій» генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки. Також міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна у 2023 році має намір ввести в експлуатацію 500 МВт нових потужностей з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності «зеленої» енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Теги: міністр держава Володимир Зеленський Україна Герман Галущенко альтернативна енергетика

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