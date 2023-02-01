Енергетична тривога: названо три найскладніших регіони
На Київщині, Одещині та Дніпропетровщині найскладніше розподіляти світло між споживачами через російські ракетні атаки, – Держенергонагляд
Через терористичні ракетні атаки росії найскладніше розподіляти електроенергію між споживачами у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Про це повідомив голова Державної інспекції з енергетичного нагляду України Руслан Слободян в ефірі національного телемарафону.
«Найскладніша ситуація у Київській області, Одеській і на Дніпропетровщині. Це значною мірою пов’язано також зі станом електричних мереж внаслідок ракетних атак», – сказав він.
Слободян зазначив, що в цих областях складніше розподіляти електроенергію між споживачами.
Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду встановила, що обленерго докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.
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