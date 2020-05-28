Штормове попередження для Одещини



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У найближчі години в Одесі і області очікуються сильний дощ

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає, що в найближчі 1-3 годині 28 травня 2020 року по Одесі дощ досягне позначення «сильний дощ», який характеризується як стихійне метеорологічне явище II рівня небезпеки (оранжевого).

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на всіх дорогах і вулицях міста Одеси.

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Одеська мерія просить городян максимально обмежити переміщення по місту, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

Одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, так як в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.

Цілодобова медична швидка допомога - 103

Патрульна служба МВС України в Одесі - 102

Оперативний міський центр «Швидка комунальна допомога» - 15-01

Аварйні служби міста Одеси

Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації, тел.: 15-77, 722-20-37; 068-345-70-74

Черговий департаменту муніципальної безпеки, тел.: 722-17-01, 793-90-26, 094-95-41-308

КУ «Муніципальна охорона», чергова частина, тел.: 097-958-89-32, 048-701-83-08.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що на Одесу обрушилася злива.