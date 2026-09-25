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Російський удар знищив склад «Сушия» у Києві

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Російський удар знищив склад «Сушия» у Києві
Наслідки російської атаки на склади
фото: пресслужба компанії

Мережа заявила про втрату товарних запасів і пакування

Російська атака на Київ 25 вересня знищила склад мережі ресторанів «Сушия» разом із усіма товарними запасами та пакуванням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення компанії у Threads.

У компанії зазначили, що склад був повністю знищений унаслідок російської атаки. Інших деталей щодо місця розташування об'єкта, площі приміщення чи характеру пошкоджень «Сушия» у своєму повідомленні не навела.

Російський удар знищив склад «Сушия» у Києві фото 1

Водночас мережа заявила, що ресторани продовжують працювати. Доставка також доступна для клієнтів.

У «Сушия» повідомили, що після втрати складських запасів намагатимуться якнайшвидше відновити необхідні ресурси для повноцінної роботи. Йдеться, зокрема, про забезпечення ресторанів товарами та пакуванням.

Російський удар знищив склад «Сушия» у Києві фото 2

«Сьогодні внаслідок російської атаки було знищено наш склад з усіма товарними запасами та пакуванням», – йдеться у повідомленні мережі.

Представники компанії також висловили співчуття своїм логістичним партнерам та попросили клієнтів поставитися до ситуації з розумінням.

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Наслідки атаки на Київ

У ніч проти 25 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. За даними Повітряних сил, у напрямку столиці рухалися, зокрема, російські реактивні безпілотники. Маршрути повітряних цілей пролягали через населені пункти Київської області.

За даними міської влади, у столиці зафіксували падіння безпілотників, зокрема на нежитлову будівлю та 25-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі. Внаслідок атаки були пошкоджені цивільні об'єкти, виникли пожежі.

Рятувальники повідомляли про роботу на кількох локаціях у Солом'янському та Подільському районах. На ранок 25 вересня пожежі на всіх місцях подій були ліквідовані.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що під час російської атаки на Київ у ніч проти 25 вересня були зафіксовані падіння безпілотників, руйнування та пожежі. Унаслідок удару постраждала людина

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Теги: втрати продукти Київщина Threads бізнес будинок

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