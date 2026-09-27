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Внаслідок атаки РФ пошкоджено головний офіс «Київстару» у Києві

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Внаслідок атаки РФ пошкоджено головний офіс «Київстару» у Києві
Після атаки команда «Київстару» оцінює стан пошкодженої будівлі
фото:«Київ info»

Працівники не постраждали та перебувають у безпеці
 

У Києві внаслідок російської атаки 27 вересня пошкоджено будівлю головного офісу мобільного оператора «Київстар». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на dev.ua.

Пресслужба компанії підтвердила факт пошкодження будівлі. «Сьогодні внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю головного офісу «Київстар» у Києві», – йдеться у повідомленні. Водночас у «Київстарі» наголосили, що працівники не постраждали та перебувають у безпеці. Наразі команда компанії оцінює наслідки атаки та координує подальші необхідні дії.

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Зазначимо, що раніше міська прокуратура Києва повідомила про загибель 56-річного чоловіка, який працював охоронцем офісної будівлі у Солом’янському районі Києва.

Нагадаємо, вранці 27 вересня влучання та руйнування зафіксували у Солом’янському й Шевченківському районах столиці. Російські війська двічі вдарили по дата-центру в Києві у Шевченківському районі. Унаслідок першого удару постраждали троє людей, серед них двоє дітей. У Солом’янському районі було знищено будівлю СТО та понад 30 автомобілів, пошкоджено заклад харчування, АЗС, офісні будівлі та будівлю школи. У постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних дітей.

Також унаслідок російської атаки було пошкоджено один зі складів, де багато років працювала логістична компанія Zammler. 

 

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Теги: Київстар обстріл Київ бізнес

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