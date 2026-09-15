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Російська атака пошкодила McDonald's у Києві

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російська атака пошкодила McDonald's у Києві
Наслідки російської атаки в одному з ресторанів McDonald's у Києві
фото: Національна поліція України

Наслідки ворожої атаки зафіксовано у чотирьох районах столиці

У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено один із ресторанів мережі McDonald's. Про це свідчать фотографії наслідків удару, які оприлюднила столична поліція, повідомляє «Главком».

На знімках, оприлюднених правоохоронцями, видно пошкоджену будівлю ресторану. Крім того, у столиці пошкоджено складські приміщення та бізнес-центр.

Унаслідок російської атаки пошкоджено приміщення McDonald's у Києві
Унаслідок російської атаки пошкоджено приміщення McDonald's у Києві
фото: Національна поліція України

Російські війська також завдали ударів по двох автозаправних станціях у Дарницькому та Голосіївському районах. Унаслідок атаки загинув чоловік, який перебував неподалік території АЗС у Дарницькому районі. Ще восьмеро людей зазнали поранень у Солом'янському районі.

Загалом наслідки російської атаки зафіксовано у Голосіївському, Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах.

На місцях працюють поліцейські, рятувальники, медики та інші профільні служби. Правоохоронці забезпечують безпеку, огороджують місця подій та документують наслідки російських ударів.

Нагадаємо, 4 вересня внаслідок російської атаки на Київ було пошкоджено кафе-пекарню «Завертайло», розташовану поблизу Софійського собору. У закладі вибило вікна та пошкодило приміщення. 

У травні 2026 року російська атака пошкодила найстаріший в Україні ресторан McDonald's біля станції метро «Лук'янівська» у Києві. Удар стався саме у день 29-річчя закладу.

Внаслідок вибуху та пожежі ресторан зазнав значних пошкоджень, а через високу температуру фірмова вивіска на фасаді розплавилася та деформувалася. Користувачі мережі закликли керівництво компанії не змінювати вивіску, а залишити її як символ стійкості.

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Теги: Київ бізнес обстріл ресторан поліція McDonald’s

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