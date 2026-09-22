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Логістичний оператор Berger Cargo закриває склад на Київщині через ризик нових ударів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Логістичний оператор Berger Cargo закриває склад на Київщині через ризик нових ударів
Компанія Berger Cargo зазнала суттєвих втрат логістичних комплексів на Київщині в результаті ворожих ударів. На цьому були дитячі іграшки
фото: Світлана Угніва / NV

Водночас Berger Cargo не планує йти з Київської області, центральний офіс залишається тут

Внаслідок ворожих атак українська логістична компанія Berger Cargo втратила майже половину своїх складів, загальні збитки від руйнувань та втрати обладнання оцінюють у 65 млн грн. Про це заявив директор і співзасновник компанії Валерій Барановський, інформує «Главком» із посиланням на NV.

Компанія планує закрити ще один склад у Київській області, оскільки він пошкоджений унаслідок російських атак і компанія не бачить гарантій його безпеки.

«Щодо Києва, то я, ймовірно, закрию ще один склад. По-перше, він зараз не потрібен, а по-друге, він уже пошкоджений, і я не маю гарантій, що туди знову щось не прилетить», – сказав Барановський.

За словами директора компанії, з клієнтами вже проведено попередні переговори щодо цього.

«Найімовірніше, ми його поки що закриємо. Я вже попередньо поспілкувався з клієнтами й не почув від них жодних заперечень чи нерозуміння», – зазначив підприємець.

До російських атак компанія володіла 83 тис. кв. м складських площ у Київській області, Одесі та Львові. Найбільших пошкоджень зазнали об'єкти на Київщині, де з трьох складів один було знищено повністю, а два інші – частково.

Лише на одному з таких об'єктів вогонь повністю знищив 33,5 тис. кв. м приміщень. Загалом через обстріли компанія втратила понад 40 тис. кв. м потужностей. 

Загальну суму збитків оцінюють орієнтовно у 65 млн грн. Сюди увійшла вартість знищеного спеціального обладнання, IT-інфраструктури, навантажувачів та інших основних засобів.

Попри серйозні втрати, логістичний оператор продовжує роботу та змінює географію своєї діяльності. У вересні компанія відкрила нову філію в Чернівцях, де вже має близько 12 тис. кв. м площ на кількох локаціях.

Водночас Berger Cargo не планує йти з Київської області, центральний офіс залишається тут. «Компанія не збирається нікуди виїжджати з Київської області. Це наша батьківщина. Так, сьогодні про розширення у столичному регіоні не йдеться. Але настане час, і візьмемось тут знову до роботи», – заявив Барановський.

Наразі Berger Cargo також розвиває філію у Львові та розглядає можливість запуску нових об'єктів в інших регіонах країни, аби зменшити ризики та розширити мережу.

Berger Cargo – українська логістична компанія повного циклу. Вона спеціалізується на складському зберіганні, професійній обробці вантажів і наданні транспортних послуг. Серед клієнтів компанії багато постачальників побутової техніки.

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня російські війська влучили в розподільчий центр мережі «Сільпо» в Одесі. У компанії підтвердили, що під час атаки ніхто не постраждав. Наразі представники мережі оцінюють масштаб збитків і перебудовують логістичні процеси.

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Теги: Київщина обстріл бізнес втрати

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