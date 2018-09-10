Смертельна ДТП в Одесі: водій BMW визнає провину



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Фото: Пушкинская Місце ДТП

Суд в Одесі взяв підозрюваного у скоєні ДТП Семиренка під варту на 60 діб без права внесення застави

Олег Семиренко, підозрюваний у скоєні смертельної ДТП в Одесі, під час якої загинули 2 людей, визнає свою провину і не заперечує її.

Про це в ефірі на Громадському повідомив адвокат підозрюваного Олександр Щерблюк.

«Так він визнає, і при оголошені йому підозри, і в ході допиту слідчим, і сьогодні у суді він визнав свою вину, він не заперечує», — сказав адвокат.

На питання чи буде захист буде оскаржувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, Щерблюк сказав: «Я ще не зустрічався з батьком клієнта, я ще не встиг поспілкуватись із самим клієнтом… Але це рішення ще буде прийнято, в нас ще я 5 днів для цього».

Нагадаємо, суд в Одесі взяв підозрюваного у скоєні ДТП Семиренка під варту на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, прокуратура Одеської області 9 вересня повідомила про підозру водію BMW у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей.

Як відомо, у суботу ввечері на Фонтанській дорозі в Одесі сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля BMW, рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем Skoda. В результаті зіткнення автівки відкинуло в різні сторони узбіччя, де в цей час знаходилися перехожі.

Спочатку повідомлялося, що в результаті ДТП п’ятеро осіб травмовано та двоє - загинули. Згодом ЗМІ повідомили, що третя особа померла в кареті швидкої допомоги. Пізніше було спростовано інформацію про третю жертву.

Винуватця ДТП звати Олег, він відомий у місті вуличний гонщик.

У мережі оприлюднили відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері в Одесі 8 вересня.

Одному з постраждалих частково ампутували руку. У неділю лікарі розповіли про стан постраждалих.