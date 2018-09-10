Смертельна ДТП в Одесі: водія взяли під варту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН В результаті ДТП двоє людей загинули

Чоловіка взяли під варту на 60 діб без права внесення застави

Водія BMW, який в Одесі на смерть збив двох пішоходів та ще чотирьох людей травмував, взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Водія BMW, чоловіка 27 років, взяли під варту на 60 діб без права внесення застави, про що раніше просила прокуратура, повідомляють ЗМІ.

Такий запобіжний захід обрали водієві 10 вересня.

Нагадаємо, прокуратура Одеської області 9 вересня повідомила про підозру водію BMW у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей.

Як відомо, у суботу ввечері на Фонтанській дорозі в Одесі сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля BMW, рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем Skoda. В результаті зіткнення автівки відкинуло в різні сторони узбіччя, де в цей час знаходилися перехожі.

Спочатку повідомлялося, що в результаті ДТП п’ятеро осіб травмовано та двоє - загинули. Згодом ЗМІ повідомили, що третя особа померла в кареті швидкої допомоги. Пізніше було спростовано інформацію про третю жертву.

Винуватця ДТП звати Олег, він відомий у місті вуличний гонщик.

У мережі оприлюднили відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері в Одесі 8 вересня.

Одному з постраждалих частково ампутували руку. У неділю лікарі розповіли про стан постраждалих.