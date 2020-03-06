Справа про збитки Одеського припортового: НАБУ оголосило підозри чотирьом посадовцям



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НАБУ розслідує справу про 93 млн грн збитків Одеському припортовому заводу

Детективи Національного антикорупційного бюро України оголосили чотирьом особам про підозру у завданні 93,3 млн грн збитків АТ «Одеський припортовий завод».

Про це інформує пресслужба відомства.

«Йдеться про: довірену особу народного депутата України VIII скликання, яка виступила організатором схеми; заступника директора АТ «Одеський припортовий завод»; начальника відділу АТ «Одеський припортовий завод»; власника компанії-нерезидента - учасниці корупційної схеми», - йдеться в повідомленні.

Посадовців ОПЗ затримано, повідомили в Антикорупційному бюро. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Щодо решти двох підозрюваних, то наразі їхнє місце перебування не встановлене. Тож про підозру їм повідомили заочно.

Також детективи НАБУ вчиняють необхідні слідчі дії для встановлення інших учасників корупційної схеми.