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    Справа Труханова: стали відомі нові прізвища підозрюваних (документ)

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    Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову 6 жовтня - Справа Труханова: стали відомі нові прізвища підозрюваних (документ)
    Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову 6 жовтня
    фото depo.ua

    Загалом у справі проходить 16 осіб

    Стали відомі нові прізвища підозрюваних у справі мера Одеси Труханова та злочинного угруповання, які підозрюються НАБУ в корупції. Крім Труханова, названо ще дев'ять прізвищ і оприлюднений текст самої підозри. Оприлюднив деталі гучної справи Юрій Бутусов в Цензор.нет.

    «Джерела видання повідомили деталі безпрецедентної та суперрезонансної кримінальної справи – про розкрадання земель Одеси. Протягом багатьох років, у 2015-19 роках кілька злочинних груп керівників Одеси та Одеської області займалися виведенням з власності міста цінних земель, передачею їх під забудову на підконтрольні компанії в обхід конкурсних торгів. Тобто максимально занижуючи вартість і не допускаючи будь-якої конкуренції. НАБУ і САП вдалося розкрити всіх керівників цієї схеми, під суд підуть всі перші особи Одеси, а всього – 16 осіб», – ідеться у повідомленні.

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    Справа Труханова: стали відомі нові прізвища підозрюваних (документ)
    Справа Труханова: стали відомі нові прізвища підозрюваних (документ)
    Справа Труханова: стали відомі нові прізвища підозрюваних (документ)
    Справа Труханова: стали відомі нові прізвища підозрюваних (документ)
    Справа Труханова: стали відомі нові прізвища підозрюваних (документ)
    Справа Труханова: стали відомі нові прізвища підозрюваних (документ)
    Справа Труханова: стали відомі нові прізвища підозрюваних (документ)
    Справа Труханова: стали відомі нові прізвища підозрюваних (документ)

    Нагадаємо, 6 жовтня стало відомо, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову.

    У відповідь мер Одеси Геннадій Труханов записав відео, на якому стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені.

    Також стало відомо, що розмір застави для одеського міського голови у справі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) складатиме 120 мільйонів гривень

    Як раніше повідомлялося, фірма одеського мера зірвала черговий джек-пот – виграла тендер на 2,2 млрд грн на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса-Южний.

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    Теги: прокуратура НАБУ Одеса мер тендер Геннадій Труханов Ірина Венедіктова
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    Справа Труханова: стали відомі нові прізвища підозрюваних (документ)