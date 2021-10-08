Справа Труханова: стали відомі нові прізвища підозрюваних (документ)

Загалом у справі проходить 16 осіб

Стали відомі нові прізвища підозрюваних у справі мера Одеси Труханова та злочинного угруповання, які підозрюються НАБУ в корупції. Крім Труханова, названо ще дев'ять прізвищ і оприлюднений текст самої підозри. Оприлюднив деталі гучної справи Юрій Бутусов в Цензор.нет.

«Джерела видання повідомили деталі безпрецедентної та суперрезонансної кримінальної справи – про розкрадання земель Одеси. Протягом багатьох років, у 2015-19 роках кілька злочинних груп керівників Одеси та Одеської області займалися виведенням з власності міста цінних земель, передачею їх під забудову на підконтрольні компанії в обхід конкурсних торгів. Тобто максимально занижуючи вартість і не допускаючи будь-якої конкуренції. НАБУ і САП вдалося розкрити всіх керівників цієї схеми, під суд підуть всі перші особи Одеси, а всього – 16 осіб», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 жовтня стало відомо, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову.

У відповідь мер Одеси Геннадій Труханов записав відео, на якому стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені.

Також стало відомо, що розмір застави для одеського міського голови у справі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) складатиме 120 мільйонів гривень

Як раніше повідомлялося, фірма одеського мера зірвала черговий джек-пот – виграла тендер на 2,2 млрд грн на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса-Южний.



