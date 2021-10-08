Венедіктова повідомила подробиці про смерть нардепа Полякова

Антона Полякова у 2019 році одним з перших виключили зі «Слуги народу».

Нардепа перед смертю нудило в машині, а саму автівку зупинили патрульні через порушення правил дорожнього руху

У справі про смерть народного депутата Антона Полякова об'єктивно та швидко знайдуть істину. Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

Вона підтвердила, що Антон Поляков помер цієї ночі і що його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху.

«Швидка» не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися при ньому. За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині», – розповіла генпрокурорка.

Венедіктова додала, що причини смерті будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже в найближчі години.

Автомобіль оглянули та вилучили, водія допитують слідчі.

«Мої співчуття близьким Антона Полякова і запевнення, що ми швидко й об'єктивно знайдемо істину», – заявила Венедіктова.

Нагадаємо, 8 жовтня був знайдений мертвим народний депутат України Антон Поляков, якого одним з перших виключили зі «Слуги народу». Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «Природна смерть». Тривають слідчі дії.

Також з'явилося перше фото з місця загибелі народного депутата України Антона Полякова.

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