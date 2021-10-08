Справа Труханова: прокуратура вимагатиме для мера Одеси застави в 120 мільйонів

По справі НАБУ прокуратура підготувала клопотання й вказала розмір застави для фігурантів.

Розмір застави для одеського міського голови у справі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) складатиме 120 мільйонів гривень, повідомляє «Суспільне».

Нагадаємо, одеський мер отримав чергову підозру напередодні. За підрахунками експертів «стараннями» організованого злочинного угрупування, до складу якого входив мер Одеси, бюджет міста недорахувався 689 мільйонів.

Про розміри застави, під яку зможуть вийти з СІЗО фігуранти справи, якщо з цим погодиться суд, розповів адвокат ексголови депутатської комісії із земельних питань Василя Шкрябая – Тарас Прошиванюк.

Зокрема, для Геннадія Труханова сума застави складатиме 120 мільйонів, а для ексголови депутатської комісії із земельних питань Василя Шкрябая – 100 мільйонів.

Зазначається, що клопотання прокуратури про обрання міри запобіжного заходу склали ще 6 жовтня. Його разом з підозрою вручили фігурантам справи.

За даними «Суспільного», наразі правоохоронці повезли це клопотання до Вищого антикорупційного суду. Суддя, який розглядатиме цю справу, визначить запобіжний захід та розмір застави.

Як раніше повідомлялося, фірма одеського мера зірвала черговий джек-пот – виграла тендер на 2,2 млрд грн на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса-Южний.



