Труханов зробив заяву перед судом (відео)

Труханов: «Одеса – не буде плазувати перед НКВД чи НАБУ»

Мер Одеси Геннадій Труханов записав відео, на якому стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені. Про це мер каже на відео, яке він виклав на своїй сторінці в Facebook.

«Шановні одесити, вчора НАБУ вручило мені підозру. Таку ж абсурдну і беззаконну, як і всі попередні. Ні для кого не секрет, дуже багато тих, кому хотілося б знищити місцеве самоврядування в Одесі. Це конкретні забудовники, які забудували практично всі санаторії нашого міста, будуючи свої потворні хрущовки 21 століття, з написами на даху. Це різнокаліберні київські та одеські політики, це кого суд визнав винним корупціонер директор НАБУ Артем Ситник, це залишки команди афериста Саакашвілі, які працевлаштовані в НАБУ і прокуратурі», – заявив Труханов.

Мер міста Одеси також сказав, що його з командою так просто не зламати, і порівняв НАБУ з НКВД.

«Одеса – це не те місто, де люди будуть плазувати перед НКВД чи перед НАБУ. Ми, одесити, і нас не можна так просто зламати. За нас вимагають застави на астрономічні суми, лякають тюрмою, від суду будуть вимагати нашого незаконного відсторонення.

Що стосується нанесених, так би мовити, збитків. НАБУ закидає нашій команді нібито втрату у той час, як ця земля все ще перебуває у владі міста, а за її оренду бюджет отримує кошти», – заявив Труханов.

Нагадаємо, 6 жовтня 2021 детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. У їх числі мер Одеси.

До слова, розмір застави для одеського міського голови у справі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) складатиме 120 мільйонів гривень.

Як раніше повідомлялося, фірма одеського мера зірвала черговий джек-пот – виграла тендер на 2,2 млрд грн на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса-Южний.