«Велике будівництво». Фірма одеського мера зірвала черговий джек-пот – виграла тендер на 2,2 млрд грн

Завершити всі будівельні роботи планують до кінця 2022 року.

Фірма, яку пов’язують з Трухановим, отримала право збудувати 5,4 км дороги до Одеського порту

Служба автомобільних доріг в Одеській області 5 лютого повідомила про намір укласти договір з ТОВ «Ростдорстрой» (Одеса) на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса-Южний – /М-14/ (під’їзд до Одеського морського порту) загальною вартістю 2,20 млрд грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Згідно з проєктом будівництва, планується звести дорогу протяжністю 5,4 км. Також передбачено будівництво естакади, влаштування майданчика для великовагових транспортних засобів, пунктів габаритно вагового контролю та системи зважування в русі.

Завершити всі будівельні роботи планують до кінця 2022 року.

Пресслужба адміністрації Одеського морського порту зауважила, що будівництво нової дороги завершить розпочату ще в 90-ті роки стратегічну програму виведення за межі житлових мікрорайонів усього трафіку вантажного транспорту порту.

На тендер подали заявки чотири учасники: три одеські фірми «Еліт-Строй», «Автомагістраль-Південь», «Ростдорстрой» і турецька компанія «Онур».

Загалом, переможець тендера ТОВ «Ростдорстрой» запропонувало ціну на 80 млн грн менше від тієї, яку поставив замовник.

ТОВ «Ростдорстрой» входить у групу бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова. Його бенефіціарами через фірму «Оттема» (Угорщина) значаться Євген Коновалов і Юрій Шумахер, депутат Одеської міськради від партії «Довіряй ділам» Труханова.

За даними ЗМІ, у 2020 році ТОВ «Ростдорстрой» виграло дорожніх тендерів на суму 9,54 млрд грн. Ця фірма входить до Національної асоціації дорожників України, що об’єднує фаворитів «Укравтодору».