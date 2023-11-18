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Стало відомо, який об’єкт інфраструктури потрапив під нічний обстріл на Одещині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стало відомо, який об’єкт інфраструктури потрапив під нічний обстріл на Одещині
Пожежа на нафтобазі в Одеській області
фото: ДСНС

Через російський удар без світла залишилося 1550 споживачів в Одеській області

Під час атаки в ніч на 18 листопада російські загарбники пошкодили нафтобазу на Одещині. Також пошкоджені електромережі. Про це повідомило Міністерство енергетики України в Telegram.

«Вночі внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергетичний об’єкт –нафтобазу. Внаслідок удару також пошкоджені електромережі», – йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, через російський удар без світла залишилося 1550 споживачів в Одеській області. Крім того, через технологічні порушення без світла – понад 1700 споживачів. Тривають роботи з підключення.

Тим часом у Запорізькій області через падіння дрона було відключено повітряну лінію електропередач. Обійшлося без знеструмлення.

У Донецькій області внаслідок обстрілів було знеструмлено 12 населених пунктів. Без світла залишилася майже 21 тисяча абонентів. А на Чернігівщині через технічні причини знеструмлено шість населених пунктів та один частково, без світла 2266 абонентів.

Також на Дніпропетровщині внаслідок бойових дій в одному з районів області сталося пошкодження газопроводу, є відключені споживачів. Від газопостачання від'єднано приватний будинок.

Як повідомлялося, у ніч на 18 листопада російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників Shahed-136/131. У результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА.

В Одеському районі відбулось влучання дрона в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. 

За словами керівника «Укренерго», ворожий удар по енергооб'єкту на Одещині не вплинув на роботу української енергосистеми.

Теги: Одещина інфраструктура обстріл енергетика

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