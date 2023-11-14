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Держдеп: США шукають варіанти захисту інфраструктури України від атак РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Держдеп: США шукають варіанти захисту інфраструктури України від атак РФ
Представник Держдепартаменту США Метью Міллер
фото з відкритих джерел

Росія може спробувати атакувати енергетичні об'єкти України у зимовий період

Сполучені Штати активно розглядають варіанти захисту інфраструктури України від російських атак. Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу.

«Звичайно, ми говоритимемо про Україну, війну в Україні, і ми говоритимемо про те, як ми можемо краще захистити Україну, її інфраструктуру. Ми завжди це робимо, шукаючи способи, щоб інші країни могли допомогти Україні», – наголосив речник Держдепартаменту. США.

Росія може спробувати атакувати енергетичні об'єкти України у зимовий період, тому США наразі обговорюють з українським урядом можливі стратегії для підготовки до подібних сценаріїв.

Він також наголосив, що ранкові розмови між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком стосувалися підтримки та зміцнення української інфраструктури перед настанням зимового періоду.

Також Міллер підкреслив, що Білий дім ніколи не прийматиме жодних рішень щодо України без України.

Як повідомлялося, ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі.

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Теги: інфраструктура США ворог Ентоні Блінкен

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