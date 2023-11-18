«Шахеди» атакували у кілька хвиль: деталі нічного удару по Україні
Уночі знищено 29 ударних дронів
Із 20-ї години 17 листопада по 4 годину 18 листопада російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ РФ) ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників Shahed-136/131. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
«Шахеди» атакували різні регіони України у кілька хвиль, групами.
До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА Shahed-136/131.
Нагадаємо, уночі 18 листопада в Україні пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
Сили ППО знищили всі дрони, які війська РФ запустили у напрямку Києва під час двох повітряних тривог цієї ночі.
Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області працювали сили ППО.
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