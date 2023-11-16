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Удар по Селидовому: рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох загиблих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Селидовому: рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох загиблих
Армія РФ поцілила у багатоквартирний житловий будинок
фото: пресслужба ДСНС

Загибле подружжя переїхало з м. Гірника

Рятувальники дістали з-під завалів у місті Селидове Донецької області тіла ще двох  загиблих. Загальна кількість загиблих внаслідок ракетного удару 15 листопада становить чотири особи. Про це повідомила прокуратура Донецької області.

«Станом на 13:30 16 листопада 2023 року відомо про ще двох загиблих, яких рятувальники дістали з-під завалів у м. Селидовому. Ними виявилось подружжя внутрішньо переміщених осіб 43 та 44 років, яке переїхало з м. Гірника», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок влучання снарядів по одній з вулиць зазнала контузії місцева жителька 50 років. Крім того, армія РФ поцілила у багатоквартирний житловий будинок. Там від обвалу під’їзду отримали тілесні ушкодження 82-річна жінка та чоловік 56 років, а його 85-річна матір загинула. Також рятувальники деблокували тіло місцевого мешканця віком 59 років.

Нагадаємо, у ніч на 15 листопада російські війська завдали чотири ракетні удари по житлових кварталах у м. Селидовому. Окупанти обстріляли населений пункт із зенітно-ракетного комплексу С-300. На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу. Також із пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких дитина.

Теги: окупанти рятувальники обстріл Донеччина війна

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