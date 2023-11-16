Удар по Селидовому: рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох загиблих
Загибле подружжя переїхало з м. Гірника
Рятувальники дістали з-під завалів у місті Селидове Донецької області тіла ще двох загиблих. Загальна кількість загиблих внаслідок ракетного удару 15 листопада становить чотири особи. Про це повідомила прокуратура Донецької області.
«Станом на 13:30 16 листопада 2023 року відомо про ще двох загиблих, яких рятувальники дістали з-під завалів у м. Селидовому. Ними виявилось подружжя внутрішньо переміщених осіб 43 та 44 років, яке переїхало з м. Гірника», – йдеться в повідомленні.
Внаслідок влучання снарядів по одній з вулиць зазнала контузії місцева жителька 50 років. Крім того, армія РФ поцілила у багатоквартирний житловий будинок. Там від обвалу під’їзду отримали тілесні ушкодження 82-річна жінка та чоловік 56 років, а його 85-річна матір загинула. Також рятувальники деблокували тіло місцевого мешканця віком 59 років.
Нагадаємо, у ніч на 15 листопада російські війська завдали чотири ракетні удари по житлових кварталах у м. Селидовому. Окупанти обстріляли населений пункт із зенітно-ракетного комплексу С-300. На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу. Також із пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких дитина.
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