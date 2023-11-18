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На Одещині ворожий дрон влучив в енергетичний об’єкт

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Одещині ворожий дрон влучив в енергетичний об’єкт
На півдні знищено вісім ворожих дронів
фото з відкритих джерел

В Одеському районі зазнав поранень співробітник об'єкта енергетичної інфраструктури

Уночі 18 листопада російські окупанти атакували південні регіони України ударними дронами типу Shahed-131/136. Силами протиповітряної оборони знищено вісім «Шахедів», повідомляють Сили оборони півдня України.

Серед знищених ударних дронів:

  • шість у Миколаївській області,
  • один на Херсонщині,
  • один на Одещині.

Але в Одеському районі відбулось влучання дрона в об'єкт енергетичної інфраструктури. «Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано», – повідомили Сили оборони півдня.

Як повідомлялося, у ніч на 18 листопада російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників Shahed-136/131.

У результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Сили ППО знищили всі дрони, які війська РФ запустили у напрямку Києва під час двох повітряних тривог цієї ночі.

Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області працювали сили ППО.

Теги: безпілотник Одещина окупанти війна

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