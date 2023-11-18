На Одещині ворожий дрон влучив в енергетичний об’єкт
В Одеському районі зазнав поранень співробітник об'єкта енергетичної інфраструктури
Уночі 18 листопада російські окупанти атакували південні регіони України ударними дронами типу Shahed-131/136. Силами протиповітряної оборони знищено вісім «Шахедів», повідомляють Сили оборони півдня України.
Серед знищених ударних дронів:
- шість у Миколаївській області,
- один на Херсонщині,
- один на Одещині.
Але в Одеському районі відбулось влучання дрона в об'єкт енергетичної інфраструктури. «Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано», – повідомили Сили оборони півдня.
Як повідомлялося, у ніч на 18 листопада російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників Shahed-136/131.
У результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА Shahed-136/131.
Сили ППО знищили всі дрони, які війська РФ запустили у напрямку Києва під час двох повітряних тривог цієї ночі.
Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області працювали сили ППО.
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