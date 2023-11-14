У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Кіровоградській області о 09:41

Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович закликав цивільних не панікувати й не публікувати в мережі жодних мережах фото чи відео

Сьогодні зранку, 14 листопада, у Кропивницькому пролунали вибухи, у Кіровоградській області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє «Суспільне».

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«У Кропивницькому чутно вибухи. Повітряна тривога в області триває. Залишайтеся в укриттях, зберігайте спокій», - йдеться у повідомленні.

Перед тим голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович закликав цивільних не панікувати й не публікувати в мережі жодних мережах фото.

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Варто додати, що Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Кіровоградській області о 09:41.

Триває 629-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, а вночі застосували балістичну ракету.

Загалом за добу ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.