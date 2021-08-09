Стало відомо, коли в Одесі відбудеться прощання з художником Ройтбурдом

Для друзів Ройтбурда організують безкоштовний трансфер з Києва до Одеси

Прощання з директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом відбудеться у середу, 11 серпня. Про це повідомляє адміністрація музею у Facebook.

«Прощання з Олександром Ройтбурдом відбудеться 11 серпня, про час повідомимо додатково», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для друзів Ройтбурда музей організує 10 серпня безкоштовний трансфер (нічний автобус) з Києва до Одеси, відправлення о 22 год. 30 хв.

Деталі прощання будуть опубліковані на сторінці Одеського художнього музею.

Як повідомляв «Главком», 8 серпня помер відомий український художник Олександр Ройтбурд, йому було 59 років. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Також Юлія Тимошенко побачила символізм в останній роботі художника.

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