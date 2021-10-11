Мер Одеси Труханов вважає справу проти себе «політичним замовленням»

Труханов проконсультувався з фахівцем і не розуміє, що за підозру йому вручили і яких збитків він завдав

Труханов: «Якщо в нашій країні вирішили боротися з корупцією, то так і буде, а не виконувати політичні замовлення»

Мер Одеси Геннадій Труханов, якому суд обирає запобіжний захід, заявив, що досі не розуміє, яку підозру йому вручили і якої він завдав шкоди. Про це міський голова Одеси повідомив «Сьогодні».

«Я проконсультувався з фахівцем і не розумію, що це за підозра і які збитки. У мене все-таки є ще надія, що якщо в нашій країні вирішили боротися з корупцією, то так і буде, а не виконувати політичні замовлення. Якщо хтось скоїв злочин, то він повинен відповідати. Покарання чи обвинувачення має бути адресним, а не просто так. Ви просто послухайте всю абсурдність фраз і звинувачень прокурора, він сам собі суперечить», – заявив мер Одеси.

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6 жовтня стало відомо, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову.

У відповідь мер Одеси Геннадій Труханов записав відео, на якому стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені.

Також стало відомо, що розмір застави для одеського міського голови у справі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) складатиме 120 мільйонів гривень

8 жовтня стали відомі нові прізвища підозрюваних у справі мера Одеси Труханова та злочинного угруповання, які підозрюються НАБУ в корупції. Крім Труханова, названо ще дев'ять прізвищ і оприлюднений текст самої підозри.

Як раніше повідомлялося, фірма одеського мера зірвала черговий джек-пот – виграла тендер на 2,2 млрд грн на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса-Южний.



