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    Мер Одеси Труханов вважає справу проти себе «політичним замовленням»

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    Труханов проконсультувався з фахівцем і не розуміє, що за підозру йому вручили і яких збитків він завдав - Мер Одеси Труханов вважає справу проти себе «політичним замовленням»

    Труханов проконсультувався з фахівцем і не розуміє, що за підозру йому вручили і яких збитків він завдав

    фото з відкритих джерел

    Труханов: «Якщо в нашій країні вирішили боротися з корупцією, то так і буде, а не виконувати політичні замовлення»

    Мер Одеси Геннадій Труханов, якому суд обирає запобіжний захід, заявив, що досі не розуміє, яку підозру йому вручили і якої він завдав шкоди. Про це міський голова Одеси повідомив «Сьогодні».

    «Я проконсультувався з фахівцем і не розумію, що це за підозра і які збитки. У мене все-таки є ще надія, що якщо в нашій країні вирішили боротися з корупцією, то так і буде, а не виконувати політичні замовлення. Якщо хтось скоїв злочин, то він повинен відповідати. Покарання чи обвинувачення має бути адресним, а не просто так. Ви просто послухайте всю абсурдність фраз і звинувачень прокурора, він сам собі суперечить», – заявив мер Одеси.

    Також Труханов зробив заяву перед судом (відео)

    6 жовтня стало відомо, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову.

    У відповідь мер Одеси Геннадій Труханов записав відео, на якому стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені.

    Також стало відомо, що розмір застави для одеського міського голови у справі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) складатиме 120 мільйонів гривень

    8 жовтня стали відомі нові прізвища підозрюваних у справі мера Одеси Труханова та злочинного угруповання, які підозрюються НАБУ в корупції. Крім Труханова, названо ще дев'ять прізвищ і оприлюднений текст самої підозри.

    Як раніше повідомлялося, фірма одеського мера зірвала черговий джек-пот – виграла тендер на 2,2 млрд грн на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса-Южний.

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    Теги: прокуратура суд НАБУ мер Геннадій Труханов злочин Ірина Венедіктова
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    Мер Одеси Труханов вважає справу проти себе «політичним замовленням»