Суд взяв під варту трьох підозрюваних в замаху на одеських активістів



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2 серпня зловмисники організували наїзд вантажівки на авто активістів

Під варту взяли уродженця Херсону та двох мешканців Одеси

В Одесі взяли під варту трьох підозрюваних в замаху на голову міської організації «Народного руху України» Михайла Кузаконя та антикорупціонера Григорія Козьму.

Про це у суботу ввечері повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Під варту взяли уродженця Херсону та двох мешканців Одеси, один з яких родом з Житомирської області. Їх позбавили волі на два місяці без права на заставу.

У прокуратурі додали, що до цього замаху можуть бути причетні й інші особи, яких встановлюють.

Раніше стало відомо, що за замах на вбивство одеських активістів затримали трьох осіб.

Нагадаємо, напад на активістів стався 2 серпня в Овідіопольському районі Одещини, де в селі Червоний Хутір вантажівка скоїла зіткнення з автівкою «Тойота», яка стояла на узбіччі дороги.

Лідер одеської організації партії «Народний рух України» Михайло Кузаконь і журналіст Григорій Козьма, які перебували в «Тойоті», заявили, що на них «скоєно напад з використанням вантажівки, яка на великій швидкості цілеспрямовано в'їхала в машину».

За фактом зіткнення вантажівки з автомобілем було розпочато кримінальне провадження.

23 серпня голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив у Twitter про затримання нападників.